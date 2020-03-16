Под подозрение полиции попал житель Карелии, который два месяца жил за счет краж

В Прионежском районе местный житель несколько месяцев жил за счет краж с закрытого предприятия, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля в полицию поступило сообщение от администрации Прионежского муниципального района. В селе Заозерье с территории одного из законсервированных предприятий похищены фрагменты металлических конструкций. Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже задержан 31-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные имущественные преступления.

Установлено, что в течение двух месяцев мужчина неоднократно проникал на неохраняемую территорию и распиливал металлоконструкции. Затем попросил приятеля, у которого была машина с прицепом, помочь транспортировать их до пункта приема металла. По дороге автомобиль сломался, и подозреваемый решил избавиться от похищенного имущества - за символическую плату он продал его первому заинтересовавшемуся водителю.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.