890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Нового руководителя представили в Управлении по туризму Карелии 6
16.03.2020 16:35
Иномарка снесла женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО) 5
Сегодня 09:10
"Народ, любимый, пойми, что это наш последний момент!" 14
16.03.2020 16:37
В Карелии разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса 8
16.03.2020 19:39
Глава Карелии: Заразите – пойдете под суд уголовный 4
16.03.2020 13:45

Под подозрение полиции попал житель Карелии, который два месяца жил за счет краж

Новости. Происшествия
11:14, 17 Марта 2020
фото: © pxhere.com
Загрузка...

В Прионежском районе местный житель несколько месяцев жил за счет краж с закрытого предприятия, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля в полицию поступило сообщение от администрации Прионежского муниципального района. В селе Заозерье с территории одного из законсервированных предприятий похищены фрагменты металлических конструкций. Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже задержан 31-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобные имущественные преступления.

Установлено, что в течение двух месяцев мужчина неоднократно проникал на неохраняемую территорию и распиливал металлоконструкции. Затем попросил приятеля, у которого была машина с прицепом, помочь транспортировать их до пункта приема металла. По дороге автомобиль сломался, и подозреваемый решил избавиться от похищенного имущества - за символическую плату он продал его первому заинтересовавшемуся водителю.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-17 12:43:49
Законсервированное предприятие. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
15.03.2020, 20:48
Общежитие госуниверситета в Петрозаводске закрыли на карантин по коронавирусу (СРОЧНО)
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
14.03.2020, 16:49
Более 80 жителей Карелии были переведены на самоизоляцию из-за коронавируса

Аналитика

16.03.2020 16:00
Обществоведение
"Карелы не хотят участвовать в политике"
Съезд карельского народа в Олонце предпочел избежать политических вопросов.
Выносить ли сор из избы 4
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 5
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 11
12.03.2020 14:35
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 8
11.03.2020 17:11
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:11
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
Сегодня 09:00
"Мамы и монстрики": новый тренд от Sela
16.03.2020 11:02
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»