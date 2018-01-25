По программе "Ленинградский гектар" будут давать три миллиона рублей

Кроме того, желающие переехать в депрессивные районы Ленобласти получат по десять гектаров земли.

Стали известны подробности программы "ленинградский гектар", которую в среду, 24 января, анонсировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает 47news.

По данным из правительства Ленобласти, желающим переехать в Подпорожье, Сланцы, Бокситогорск и Лодейное Поле, выделяет не по одному, а по десять гектаров. Кроме того, им положены так называемые подъемные в размере трех миллионов рублей.

По первоначальным прикидкам, правительство Ленобласти готово выдавать до 50 участков в год, а сама программа рассчитана на пять лет. Исходя из этого, получается, что сумма затрат - 150 миллионов рублей за год или 750 - за весь период. По традиции, можно округлять до миллиарда. Плюс 1 миллиард рублей - стоимость отданной земли.

Желающие будут проходить через конкурсный отбор, за который будет отвечать вице-губернатор по сельскому хозяйству Олег Малащенко. Как он рассказал 47news, приоритет будет отдан людям, имеющим опыт работы на земле.