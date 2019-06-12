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Новости. Погода
17:00, 12 Июня 2019
фото: pixabay

По северным и восточным районам Карелии ожидаются заморозки 13 июня

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О погоде на 13 июня рассказли синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг 13 июня будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточных направлений слабый.

Ночью похолодает до +3, +5 градусов, днем воздух прогреется до +14, +16.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью местами, преимущественно по северным и восточным районам заморозки в воздухе и на почве.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит +2, +7 градусов, местами подморозит до -1, -3, днем потеплеет до +14, +19.

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