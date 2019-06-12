По северным и восточным районам Карелии ожидаются заморозки 13 июня

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О погоде на 13 июня рассказли синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг 13 июня будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточных направлений слабый.
Ночью похолодает до +3, +5 градусов, днем воздух прогреется до +14, +16.
В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ночью местами, преимущественно по северным и восточным районам заморозки в воздухе и на почве.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночная температура составит +2, +7 градусов, местами подморозит до -1, -3, днем потеплеет до +14, +19.
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