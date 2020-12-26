По собственной вине в Карелии погибли 7 пешеходов

В уходящем году на дорогах Карелии по вине пешеходов произошло 64 ДТП, по собственной вине погибли 7 человек и 60 были травмированы, сообщили в ГИБДД.

Госавтоинпекция Карелии рассказала о дорожно-транспортных происшествиях, которые в уходящем 2020 году произошли по вине пешеходов. Всего зарегистрировано 64 таких ДТП. В них по собственной вине погибли 7 человек и 60 были травмированы.

Всего произошло 137 автонаездов, в которых погибли 11 пешеходов и 132 получили различные травмы.

В темное время суток автонаезды на пешеходов являются наиболее опасными – из 11 смертельных ДТП 8 были совершены в условиях недостаточной видимости.

По времени суток происшествия с пешеходами чаще всего происходили с 16 до 20 часов (в 49 происшествиях пострадали 49 человек и один погиб); и после 21 часа (в 16 ДТП погибли 4 пешехода и 12 были травмированы).

Неблагоприятным днем недели для пеших участников движения стал четверг – 29 ДТП. По воскресеньям зафиксировано наименьшее число автонаездов – 14 ДТП.

В ГИБДД напомнили, что пешеход при движении в темное время суток вне населенного пункта обязан иметь световозвращатели, что делает движение пешехода заметным и значительно снижает риск ДТП.

Несмотря на требования ПДД в части использования световозвращателей, не все пешеходы соблюдают это правило, подвергая опасности свои жизни. С начала года к административной ответственности привлечены более 600 пешеходов за отсутствие световозвращателей.

Ранее сообщалось, что водитель 23 декабря совершил запрещенный поворот и сбил женщину на Древлянке.