"Победа" будет летать из Петрозаводска в Москву вместо "S7"

Авиакомпания "S7" прекращает работу на авиарейсах Москва-Петрозаводск-Москва из-за того, что власти Карелии отказались компенсировать ее расходы на эти полеты. Вместо нее пришел новый авиаперевозчик.

Ранее сообщалось, что S7 Airlines приняла решение приостановить полеты в Карелию по коммерческим причинам. Рейсы по маршруту Москва – Петрозаводск будут выполняться до 12 января.

С 7 декабря регулярные рейсы Москва-Петрозаводск-Москва осуществляет авиакомпания "Победа". На этом маршруте четыре раза в неделю летают самолете "Боинг-737" вместимостью 180 пассажиров.

По словам начальника отдела транспорта Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрея Наумова, "Победа" согласилась работать без субсидий из республиканского бюджета.

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