Победа на госзакупках станет платной

Это коснется только победителей конкурса.

Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра финансов Алексей Лавров.

"Плата взиматься будет. Она будет устанавливаться каждой площадкой. Тариф установлен правительством, это 5 тысяч с учетом НДС и не более 2 тысяч ... для малого и среднего бизнеса. Да, безусловно, плата будет взиматься только с победителя, не за саму подачу заявки", - сказал Лавров, чьи слова цитирует RNS.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".