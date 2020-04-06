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Почему бизнесу могут отказать в отсрочке по аренде, объяснили в мэрии Петрозаводска

Новости. Экономика
12:42, 07 Апреля 2020
фото: pixabay
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Власти Петрозаводска, принявшие решение о предоставлении бизнесу отсрочки по арендным платежам, разъяснили, на каком основании может быть отказано в этой форме поддержки.

Условия отказа прописаны в постановлении администрации города от 1 апреля "Об установлении отсрочки платежей по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, а также за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа".

По каким причинам предпринимателям будет отказано в отсрочке, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-04-07 12:56:48
Ну и почему всё это безобразие называется мерами поддержки? После 1 июля на предпринимателей деньги с неба начнут падать???
Изя
2020-04-07 13:37:21
zanoza, всё это болтовня , сделают так , что ни копейки никто не получит , оговорками и условиями задолбают и не дадут .
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