Почему бизнесу могут отказать в отсрочке по аренде, объяснили в мэрии Петрозаводска

Власти Петрозаводска, принявшие решение о предоставлении бизнесу отсрочки по арендным платежам, разъяснили, на каком основании может быть отказано в этой форме поддержки.

Условия отказа прописаны в постановлении администрации города от 1 апреля "Об установлении отсрочки платежей по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, а также за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа".

По каким причинам предпринимателям будет отказано в отсрочке, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".