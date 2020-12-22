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Почему главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова называют Комиссар Каттани

Новости. Общество
16:38, 23 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности".

Даже те, кто критикуют действующее правительство Карелии, как правило, хорошо отзываются о Викторе Россыпнове. Про него говорят: честный, принципиальный, трудяга и "никогда сам воровать не станет и другим не даст".

Видимо, неслучайно Россыпнова, который долгое время работал следователем под началом Артура Парфенчикова, его босс теперь направляет на самые тяжелые участки работы – туда, где проблемы.

Россыпнов возглавил региональное Управление автодорог Карелии после того, как назначенную при прежнем губернаторе верхушку ведомства посадили за взятки, и стал руководителем Минстроя, когда под угрозой оказалось исполнение программы расселения аварийного жилья и реализация ФЦП (федеральной целевой программы развития Карелии к 100-летию республики – прим. авт.).

Прозвище "комиссар Каттани", привязавшееся к Россыпнову в правоохранительных органах, плавно перекочевало с ним в исполнительную власть. Имя самоотверженного борца за закон и порядок совсем не вредит министру.

Почему Россыпнов ушел из правоохранительных органов, читайте здесь.

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Комментарии

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Изя
2020-12-23 19:07:56
Да бросьте вы , более приличный человек , коммуникабельный и умный , с приставами не сравнить ))) :)
zanoza
2020-12-23 17:21:19
Комиссар, это да, но не Каттани, однако.
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