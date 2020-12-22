Почему главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова называют Комиссар Каттани

Почему Виктору Россыпнову достаются "расстрельные должности".

Даже те, кто критикуют действующее правительство Карелии, как правило, хорошо отзываются о Викторе Россыпнове. Про него говорят: честный, принципиальный, трудяга и "никогда сам воровать не станет и другим не даст".

Видимо, неслучайно Россыпнова, который долгое время работал следователем под началом Артура Парфенчикова, его босс теперь направляет на самые тяжелые участки работы – туда, где проблемы.

Россыпнов возглавил региональное Управление автодорог Карелии после того, как назначенную при прежнем губернаторе верхушку ведомства посадили за взятки, и стал руководителем Минстроя, когда под угрозой оказалось исполнение программы расселения аварийного жилья и реализация ФЦП (федеральной целевой программы развития Карелии к 100-летию республики – прим. авт.).

Прозвище "комиссар Каттани", привязавшееся к Россыпнову в правоохранительных органах, плавно перекочевало с ним в исполнительную власть. Имя самоотверженного борца за закон и порядок совсем не вредит министру.

Почему Россыпнов ушел из правоохранительных органов, читайте здесь.