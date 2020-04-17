Почему ипотека лучше, чем аренда – разбираемся вместе

Почему ипотека одних пугает, а для других становится волшебной палочкой на пути к осуществлению заветных желаний, рассуждает руководитель отдела продаж компании "Баренц Групп" Дмитрий Ивасько.

- Как показывает статистика, около 70 процентов всех сделок по приобретению жилья осуществляется за счет средств ипотечного кредитования, - говорит Дмитрий Ивасько. – Люди научились считать и оценивать свои возможности, варианты от разных банков всегда можно сравнить и взвесить.

Что же лучше: снимать или покупать? Давайте разбираться вместе…

К примеру, двухкомнатная квартира в домах среднего возраста 20+ площадью около 50 квадратных метров сдается в среднем за 17 тысяч рублей, дополнительно оплачиваются коммунальные платежи, которые составляют в около 6 тысяч рублей. Итого 23 тысячи. При известном уровне зарплат в Карелии можно считать, что в арендующей квартиру семье из двух взрослых и ребенка один из супругов работает исключительно на содержание чужой собственности. Но дело не только в этом: старые дома – это старые проблемы, где часто возникают сложности с техническим состоянием коммуникаций и подъездов, парковками, иногда недружелюбными соседями.

А вот ежемесячные затраты на содержание собственной квартиры и выплаты долга по ней порой бывают ниже, чем арендные платежи, но зачастую люди идут на съем жилья из-за отсутствия накоплений на оплату первоначального взноса. Здесь "Баренц Групп" предлагает качественное и доступное решение.

- В моем понимании все вышеперечисленные минусы отдел продаж нашей компании легко трансформирует в плюсы, - говорит Дмитрий Ивасько. - Вы можете прийти к нам с нулевым первым взносом и приобрести, к примеру, двухкомнатную квартиру с раздельным жизненным пространством для родителей и ребенка ( как это работает, вы можете узнать здесь ). Для тех клиентов, кто вынужден арендовать квартиру и хочет купить свою, на стадии строительства можно оформить ипотеку без первоначального взноса со скидкой 50% на ежемесячный платеж. Заканчивая снимать квартиру, вы будете платить уже за свою недвижимость, и все это будет с существенно уменьшенной финансовой нагрузкой на семейный бюджет. Это очень удобно, ведь речь идет о сумме около 9 тысяч рублей в месяц. Узнать подробнее об "ипотечных каникулах" вы можете здесь .

Существенны отличия и в квитанциях за "коммуналку". Отметим, что новые дома находятся на 5-летней гарантии, и, что бы с ними ни произошло, застройщик все это время управляет ими сам, поэтому такого блока, как "капитальный ремонт", среди обязательных платежей нет. В среднем по году ежемесячные платежи по квитанциям в таких квартирах составят максимум 2,5 тысячи рублей (напомним, что за арендуемую "двушку" в старом доме семья платит в среднем 6 тысяч рублей). По мнению Дмитрия, снимать квартиру, даже если платить за нее меньше, чем ежемесячный ипотечный взнос, - все равно, что сжигать топливо и при этом стоять на месте.

- То есть, купить в ипотеку и содержать собственную новую квартиру (~23 000 рублей за 2-комн. квартиру) существенно дальновиднее по отношению к себе и своей семье, нежели снимать и платить деньги не за свое (~23 000 рублей за 2-комн. квартиру), - констатирует Дмитрий Ивасько. – И, конечно же, приятные факторы - новые коммуникации, инфраструктура, соседи и, естественно новые ремонты в подъездах и в квартирах. Напомню, что в "Баренц Групп" можно приобрести квартиру с отделкой под ключ и включить отделку в сумму общего ипотечного долга, даже на 20 лет. Отмечу, что, если на отделку квартиры взять потребительский кредит, который выдается на 3-4 года, финансовая нагрузка значительно возрастет.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме самоизоляции, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в лежиме "безопасного офиса".

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

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