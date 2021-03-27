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Почему Ладога и Онего нуждаются в защите?

Новости. Общество
12:35, 28 Марта 2021
фото: карельское Управление МЧС
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В Карелии продолжат добиваться внесения изменений в федеральное законодательство, которые помогут сохранить и защитить уникальные экосистемы Ладожского и Онежского озер.

240 миллионов кубометров сточных вод ежегодно сбрасываются в водоемы Карелии. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в реки и озера вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. Даже в Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки. Такие данные озвучивали в ноябре 2018 года на круглом столе в парламенте Карелии. С тех пор ситуация не изменилась.

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Аналитика

Сегодня 12:25
Обществоведение
Ладога и Онего нуждаются в защите
В Карелии продолжат добиваться внесения изменений в федеральное законодательство, которые помогут сохранить и защитить уникальные экосистемы Ладожского и Онежского озер.
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