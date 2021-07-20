Почему летом в Петрозаводске отключают горячую воду?

В АО «ПКС-Тепловые сети» разъяснили необходимость отключения горячей воды в столице Карелии в летний период.

Недавно в большинстве районов Петрозаводска завершились профилактические работы на сетях горячего водоснабжения. На очереди – Ключевая. С 22 июля по 1 августа в этом районе АО «ПКС-Тепловые сети» будут проводить предупредительно-профилактические работы. Четырнадцать дней дается сотрудникам АО «ПКС-Тепловые сети» только на профилактические работы, но в этот период сотрудники Тепловых сетей стараются делать и ремонты. Разберемся, почему отключение горячей воды все же необходимо.

Летние месяцы – самый тяжелый период в работе АО «ПКС-Тепловые сети». Именно за четыре месяца межотопительного сезона сотрудникам Тепловых сетей необходимо выполнить самый большой объем работы: ремонт, модернизация сетей, а также их опрессовка.

«За эти четыре месяца на сетях случается около 300 повреждений, они выявляются в том числе и благодаря испытаниям, когда горячую воду отключают на две недели, а зимой случается меньше 100 повреждений. Во время опрессовки мы проверяем трубопровод повышенным давлением, которое на 200% больше обычного. Работники осматривают 550 км тепловых сетей. Получается, что если бы мы не выполняли необходимые профилактические работы летом, то зимой было бы не 100 отключений, а все 400. Сейчас воду отключают на две недели, а раньше этот период был больше – 21 день. Поэтому сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» летом в отпуск не ходят», – рассказывает главный инженер АО «ПКС-Тепловые сети» Илья Михачёв.

С 2011 по 2012 год в Санкт-Петербурге был опыт отключения горячей воды всего на пару дней. В итоге двухнедельные отключения вернули. Сейчас энергетики говорят, что происходившее было экспериментом, который был признан неудачным.

Потребители часто задают вопрос, почему же в Европе горячую воду не отключают вообще? Дело в том, что в России система отопления центральная, а в Европе чаще всего встречается локальная система отопления, и профилактику сетей централизованно проводить не надо (у каждого в доме свой котел). В локальной системе отопления есть и свои минусы: например, если случится повреждение на сетях, то подключить по резервному трубопроводу дом не смогут.

«В подготовке к отопительному сезону у нас есть два направления: капитальный и текущий ремонт, – говорит слесарь Василий Богданов, – и все нужно делать в короткие сроки. Мы работали без выходных, бригады находились на выездах 24/7. Сейчас мы занимаемся текущей работой, скоро для испытаний отключаем Ключевую. В этом районе тоже нужно выполнить капитальный ремонт запорной арматуры и гидравлические испытания сетей.

В мои обязанности входит монтаж и демонтаж трубопровода запорной арматуры. Самая большая сложность сейчас – жара. Две недели отключений – это работа на скорость без потери качества. Я работаю в тепловых камерах, и если на улице 32 градуса, то в камерах 45. В кирзовых сапогах, средствах защиты, которые еще и усилены в связи с пандемией, работать очень тяжело. Конечно, за состоянием рабочих следят, нам выдают воду, но людям все равно бывает плохо. Несмотря ни на что, наша задача – подать горячую воду вовремя».

В каком случае горячее водоснабжение не отключали бы на период летних работ? Если бы в закольцовку тепловых сетей или строительство резервных ТЭЦ и котельных, которые будут работать в период отключений, вложили десятки миллиардов рублей. Это дорого и экономически не оправдано. Тариф на горячую воду в таком случае вырастет в три раза. А еще можно не проводить техническое обслуживание сетей, тогда нужно быть готовым к многочисленным авариям зимой.