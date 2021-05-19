Почему ломается рулевая рейка

Назначение рулевого механизма в том, чтобы передавать требуемое усилие колесам через руль.

На современных машинах обычно устанавливаются рейки с усилителями для облегчения управления транспортом. Спустя время механизм может требовать ремонта. В таком случае без помощи профессионалов не обойтись.

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Причины поломки рейки:

• Нарушение герметичности пыльника: внутрь механизма попадает влага, развивается коррозия на металлических элементах;

• Из-за продолжительной эксплуатации наблюдается деформация втулки и износ сальника, в итоге течет рулевая рейка;

• Неаккуратная езда. Механизм быстро выйдет из строя, если резко стартовать при вывернутых до упора колесах, на скорости проезжать трамвайные пути, лежачие полицейские.

Как понять, что рейку нужно чинить?

Водитель может это определить по увеличенному люфту и утяжелению, произвольному подруливанию и плохому возвратом руля в ноль. Ремонт рейки гур потребуется тогда, когда заметно снижается уровень жидкости, а при езде присутствует серьёзный гул. Заглянув в подкапотное пространство, будет обнаружена течь.

Что касается электроусилителя, на его поломку могут указывать проблемы с управлением. Чаще всего они возникают при преодолении неровностей или при продолжительных поездках в жару. Иногда проблемы исчезают, если ехать по ровному асфальту, но это не означает, что они ушли. Если своевременно не исправить поломку, она только усугубится, что грозит безопасностью при движении.

Ремонт рулевой рейки цены достаточно приемлемые. В этом можно убедиться, если перейти на сайт varaosa.ru. Профессионалы техцентра имеют достаточно опыта и квалификации, чтобы выполнить требуемые работы быстро и качественно.

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