Почему на 23 февраля мужчине нужно дарить секс

Врачи рекомендуют дарить мужчинам на 23 февраля секс, потому что для этого есть ряд причин.

Врачи рекомендуют дарить мужчинам на 23 февраля секс, поскольку активная половая жизнь улучшает настроение, снижает уровень стресса и вырабатывает "гормон счастья", пишет "Москва 24".

Об этом сообщил обладатель статуса "Московский врач", заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра ГКБ имени Спасокукоцкого Владимир Иванов.

По его словам, секс повышает уровень эмоциональной удовлетворенности. Половой акт снижает уровень гормонов кортизола и адреналина, которые являются гормонами стресса. При этом во время секса мозг вырабатывает эндорфин и окситоцин, вызывающий чувство спокойствия и защищенности.

"Наконец, при оргазме в кровь выбрасывается другой гормон – пролактин, который помогает уснуть. Кроме того, секс повышает самооценку человека", – цитирует Иванова издание.

Врач добавил, что сексуальная активность улучшает кровоснабжение внутренних органов, состояние мышц и даже предупреждает заболевания. Он напомнил, что половой акт у пожилых людей может спровоцировать приступ стенокардии, однако регулярная и частая половая жизнь снижает этот риск.

Наука доказала, что частые эякуляции снижают риск развития хронического простатита у мужчин. Правда, связь между частотой половых актов и развитием таких заболеваний, как аденома и рак простаты, не установлена.

Сексуальная жизнь укрепляет взаимоотношения в паре. А вот беспорядочные половые связи могут привести к заболеваниям, предупредил врач.

На вопрос, как часто человек должен жить половой жизнью, нет прямого ответа, говорит доктор. Частота половых актов зависит от множества психологических и физиологических факторов.

Он привел статистику, согласно которой люди в возрасте до 20 лет совершают в среднем 80 половых актов в год, от 20 до 60 лет – 54 акта, а старше 60 лет – около 20.