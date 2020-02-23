Почему нефрологи не работают в районных больницах Карелии?

Консультацию врача-нефрологи можно получить только в поликлинике при Республиканской больнице им. Баранова.

Нефрологи сегодня не входят в штат районных больниц - не полагается в ЦРБ таких специалистов. Поэтому терапевты должны следить за пациентами, которым может понадобится помощь нефролога, и направить их в Петрозаводск. В поликлинике при Республиканской больнице три раза в неделю врачи-нефрологи ведут консультативный прием. За день они обычно принимают 12-14 пациентов.

"Часто пациенты никуда не обращаются. Это немая болезнь, у человека ничего не болит. Повод для обращения к врачу может быть разным. У кого-то низкий гемоглобин, у кого-то высокое давление, у кого-то отеки. Все это в итоге может вылиться в почечную недостаточность. Всего же существует пять стадий хронической болезни почек, и только последняя требует заместительной почечной терапии, это безвозвратная утрата функций почек", – пояснила заведующая нефрологическим отделением Республиканской больницы, доктор медицинских наук, профессор Ольга Барышева.

Подробнее о хронической болезни почек и о том, как с ней борются в Карелии, читайте здесь.