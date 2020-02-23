890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске горела гостиница
Сегодня 09:36
Пьяный водитель устроил в центре Петрозаводска ДТП с грузовым фургоном (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:58
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону 4
Сегодня 12:21
Ветром повалило огромную ель на лыжном фестивале в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 10:38
МЧС Карелии назвало причину обрушения моста в поселке Олонецкого района 3
23.02.2020 20:30

Почему нефрологи не работают в районных больницах Карелии?

Новости. Общество
15:57, 24 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Консультацию врача-нефрологи можно получить только в поликлинике при Республиканской больнице им. Баранова.

Нефрологи сегодня не входят в штат районных больниц -  не полагается в ЦРБ таких специалистов. Поэтому терапевты должны следить за пациентами, которым может понадобится помощь нефролога, и направить их в Петрозаводск. В поликлинике при Республиканской больнице три раза в неделю врачи-нефрологи ведут консультативный прием. За день они обычно принимают 12-14 пациентов.

"Часто пациенты никуда не обращаются. Это немая болезнь, у человека ничего не болит. Повод для обращения к врачу может быть разным. У кого-то низкий гемоглобин, у кого-то высокое давление, у кого-то отеки. Все это в итоге может вылиться в почечную недостаточность. Всего же существует пять стадий хронической болезни почек, и только последняя требует заместительной почечной терапии, это безвозвратная утрата функций почек", – пояснила заведующая нефрологическим отделением Республиканской больницы, доктор медицинских наук, профессор Ольга Барышева.

Подробнее о хронической болезни почек и о том, как с ней борются в Карелии, читайте здесь.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
17.02.2020, 12:02
Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны

Чтиво

20.02.2020 15:02
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Что подарить мужчинам на 23 февраля
20.02.2020 14:44
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»