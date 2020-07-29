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Почему новую квартиру в Петрозаводске выгодно покупать именно сейчас, рассказал эксперт  

Новости. Общество
10:35, 30 Июля 2020
фото: © "Баренц Групп"
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На рынке недвижимости в Карелии сложилась уникальная ситуация.

В последние месяцы на рынке недвижимости Карелии наблюдается настоящий бум – резкое увеличение спроса на новое жилье. Рост продаж квартир в новостройках, как считают эксперты, связан с двумя факторами. Во-первых, сложились действительно выгодные цены. Во-вторых, огромным спросом пользуется льготная ипотечная программа, предложенная президентом. 

О том, почему новое жилье выгодно покупать именно сейчас, нам рассказала менеджер "Баренц Групп" Анастасия Кратюк.

Подробнее читайте в нашей традиционной рубрике "Советы от "Баренц групп".

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