Почему новым губернаторам не позволяют собирать вокруг себя исключительно "своих людей"?

Политолог Олег Реут уверен, что "менеджеризация" губернаторов сказалась и на кадровой политике внутри региональных администраций.

Практика, когда кандидатуры руководителей некоторых профильных направлений (в частности, связанных с финансами) согласуются с Москвой, сложилась еще в "нулевые" годы, однако сегодня вмешательство центра в решение кадровых вопросов чувствительно усилилось.

Почти все администрации, сформированные назначенцами 2017-2019 гг., носят сложносоставный характер, включая в себя как выходцев из различного рода федеральных ведомств или корпораций, так и представителей местных политико-экономических кланов. Между собой эти группы находятся в противоречивых, а иногда и конфликтных отношениях, в связи с чем в большинстве новых администраций фактически отсутствуют единые команды. Складывается впечатление, что подобная кадровая политика определяется не только (а возможно, и не столько) личным выбором, но и неким транслируемым из центра стандартом, и новым губернаторам просто не позволяют собирать вокруг себя исключительно "своих людей", даже если таковые и есть.

Подробнее о том, к чему приводит "менеджеризация" губернаторов, читайте здесь.