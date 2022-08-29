Почему отмена «ковидных выплат» возмутила медиков в Карелии

Часть персонала инфекционной больницы Карелии жалуется на переработки и отмену ковидных выплат, но руководство считает, что это не сказывается на работе всего коллектива.

Один из сотрудников Республиканской инфекционной больницы Карелии рассказал о высокой нагрузке на врачей, медсестер и санитарок, обусловленной очередным наплывом пациентов с коронавирусом. По данным сотрудника медучреждения, высокие нагрузки образовались на фоне кадрового дефицита, который возник после отмены «ковидных выплат». Демотивированные медики отказались работать и уволились. Руководство больницы подтверждает факт сокращения медперсонала, однако не считает ситуацию критической. По оценке главного врача, влиять на выплату «коронавирусных денег» менеджмент больницы не может, поскольку мера стимулирования целиком в компетенции федерального центра. Также руководство больницы заявило о якобы имеющем место невыходе ряда работников на смены.

«Столица на Онего» выслушала аргументы сотрудников и руководства клиники, через которую идет ежедневный поток коронавирусных больных.