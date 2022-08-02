Почему ПетрГУ ждет еще одна приемная кампания?

Петрозаводский государственный университет столкнулся с проблемой недобора абитуриентов.

На этой неделе абитуриенты, бьющиеся за бюджетные места вузов, выдохнули. 9 августа были подписаны приказы о зачислении на бюджет. В Петрозаводском государственном университете, в приемную комиссию которого поступило 6893 заявлений, стало на 1235 студентов больше. Но как оказалось, кампания для абитуриентов на этом не закончилась. ПетрГУ, как и многие вузы страны, в этом году столкнулись с проблемой недобора. Эксперты связывают это с тем, что с 2021 года абитуриенты потеряли запасную попытку на поступление из-за отмены набора во втором потоке. Раньше во время первой волны на бюджет зачислялись отличники, и выпускники, набравшие невысокие баллы на ЕГЭ, понимали, в каких вузах для них остаются бюджетные места. И ребята пользовались своим шансом стать студентами во время второй волны. С изменением системы поступления абитуриент может выпасть из списков на бюджет в любой момент, а возможности забрать документы и подать их в другой вуз часто уже не остается.

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