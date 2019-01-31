Почему в Карелии массово срываются рейсы пассажирских автобусов

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Автоперевозчики на междугородних и пригородных маршрутах за последние 4 месяца сорвали более 700 рейсов, большинство из них обслуживают госпредприятия.
Об этом говорится в докладе министра транспорта Алексея Кайдалова, с которым он выступил в парламенте республики. Текст опубликован на официальном сайте министерства.
"В период с 1 октября 2018 года по 20 января 2019 года из 11 863 запланированных рейсов пригородного сообщение выполнено 11108. Подавляющее количество невыполненных рейсов приходится на ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис", при этом износ его подвижного состава составляет около 70%, а износ 5 автобусов составляет - 100%», – говорится в докладе.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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