Почему в Карелии стало много пациентов с внебольничной пневмонией?

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович рассказала об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.

– Сегодня статистика по летальным случаям от внебольничной пневмонии вызывает немало вопросов у жителей Карелии. 51 смерть с начала апреля от пневмонии и две смерти от COVID-19. Как вы прокомментируете такие данные?

– За последние пять лет системой здравоохранения и Роспотребнадзором налажен учет внебольничных пневмоний как нозологической формы инфекционного заболевания, - отметила котович. - Так, с января по апрель 2020 года в республике зарегистрировано 2113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1919. Рост небольшой – 10 процентов. При этом в прошлом году не было коронавирусной инфекции. И когда специалисты утверждают, что внебольничные пневмонии были всегда, они не лукавят.

Если говорить об этиологии этого заболевания, то медики понимают, что внебольничная пневмония имеет не только вирусную этиологию, это, в первую очередь, бактериальные возбудители, которые вызывают пневмонии у лиц с хроническими заболеваниями. Также они могут быть вызваны хламидиями, микоплазмами, пневмококками и иными возбудителями, которые к вирусной природе не относятся.

Смертность от пневмоний была и остается проблемой здравоохранения. Но поскольку коронавирусная инфекция в своей самой тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому заболеванию закономерно. Когда начала развиваться эпидиологическая ситуация в России, в конце февраля – начале марта, постановлением главного государственного санитарного врача РФ было принято решение об обследовании всех лиц с внебольничными пневмониями на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день все пневмонии, которые регистрируются в Карелии, обследуются на коронавирус.

Когда же наша республика выйдет на плато по COVID-19? Будет ли у наших детей в этом году летний отдых? – читайте в интервью с главным санитарным врачом Карелии, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Людмилой Котович.