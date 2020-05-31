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Почему в Карелии стало много пациентов с внебольничной пневмонией? 2
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Почему в Карелии стало много пациентов с внебольничной пневмонией?

Новости. Общество
15:02, 31 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович рассказала об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.

– Сегодня статистика по летальным случаям от внебольничной пневмонии вызывает немало вопросов у жителей Карелии. 51 смерть с начала апреля от пневмонии и две смерти от COVID-19. Как вы прокомментируете такие данные?

– За последние пять лет системой здравоохранения и Роспотребнадзором налажен учет внебольничных пневмоний как нозологической формы инфекционного заболевания, - отметила котович. - Так, с января по апрель 2020 года в республике зарегистрировано 2113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1919. Рост небольшой – 10 процентов. При этом в прошлом году не было коронавирусной инфекции. И когда специалисты утверждают, что внебольничные пневмонии были всегда, они не лукавят.

Если говорить об этиологии этого заболевания, то медики понимают, что внебольничная пневмония имеет не только вирусную этиологию, это, в первую очередь, бактериальные возбудители, которые вызывают пневмонии у лиц с хроническими заболеваниями. Также они могут быть вызваны хламидиями, микоплазмами, пневмококками и иными возбудителями, которые к вирусной природе не относятся.

Смертность от пневмоний была и остается проблемой здравоохранения. Но поскольку коронавирусная инфекция в своей самой тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому заболеванию закономерно. Когда начала развиваться эпидиологическая ситуация в России, в конце февраля – начале марта, постановлением главного государственного санитарного врача РФ было принято решение об обследовании всех лиц с внебольничными пневмониями на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день все пневмонии, которые регистрируются в Карелии, обследуются на коронавирус.

Когда же наша республика выйдет на плато по COVID-19? Будет ли у наших детей в этом году летний отдых? – читайте в интервью с главным санитарным врачом Карелии, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Людмилой Котович.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-05-31 15:21:41
и где ответ? Почему заболели лишние 200 !!! человек, если у них неоднократно брали тесты, и это не коронавирус?
Выгонять надо балаболов с важных постов. Еще со скамьи подсудимых не встали, а уже по газетам интервью дают бестолковые!
Беня
2020-05-31 17:40:41
ПлачУ и ПлАчу, тебе ж русским по белому написали шо кроме "короны" еще на белом свете есть микробы: хламидии, микоплазмы и пневмококки.
Вот взять хламидиоз с микоплазмозом - вроде половые инфекции, но определенным очень известным и интимным способом (увольте объяснять подробности) они становятся легочными, особенно на фоне спида.
Пневмококки и разные другие микробы из семейства стректококов это ангины, фаренгиты, скарлатины, бронхиты ну и пневмонии.
Вот не полушал маму, поел мороженного замороженного, получил ангину, она провалилась в легкие, началась пневмония, антибиотики не помогают и ку-ку, и ты один из тех, про кого новости :) Понятно?
Кстати, немного за тихие ужосы нашего городка :) ПлачУ и ПлАчу, а ты знаешь, шо молочнокислая бактерия из кефира (она же стректококус лактис) ближайший родственник пневнокока ( он же стрептотокус пневноние), того самого, который "ангина" и "бронхит" :)
Кефирчику не желаешь? :) :) :)
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