Почему в Петрозаводске невозможно стать звездой, рассказал молодой комик из Карелии

Петрозаводский стендапер Дима Коломыйцев поделился с корреспондентом «Столицы на Онего» мыслями о том, почему в республике невозможно стать звездой комедии.

Стендап-комик из Петрозаводска с сожалением отметил, что стать звездой, живя в Карелии, практически невозможно.

«Стендапом уже три года занимаюсь. И на самом деле я комплексую из-за этого. Три года, и я еще не звезда. Но невозможно стать звездой, даже если у тебя врожденный талант, и каждое слово, что ты произносишь, смешное, если ты в Петрозаводске. К сожалению», - сказал Дима.

По мнению петрозаводского комика, всему виной жесткая централизация страны, из-за которой все продакшены и эксперты находятся в столице.

«Вот у нас есть Москва — столица. В США — столица Вашингтон, но есть Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон. И в каждом из этих городов своя комедия, свои клубы, свои комики. Там комедия децентрализована. У нас все в Москве», - объяснил Дима.

Молодой человек отметил, что был бы рад остаться в родном городе, если бы здесь можно было сделать карьеру в стендапе.

О том, как живет сегодня петрозаводское стендап-комьюнити, как становятся «шутом класса» и как сделать концерты успешнее, Дима рассказал в интервью «Стать звездой в Петрозаводске невозможно».