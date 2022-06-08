Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?

Маркетинговая тактика в кризисной ситуации отличается от обычной, а как именно расскажет интернет-агентство OPTIMIZER.

Для любого бизнеса необходимо продвижение, как кислород человеку. А чтобы правильно продвигать свои товары и услуги, нужно знать кто ваш клиент, чем он интересуется, почему свое предпочтение отдает именно вам.

Так почему же маркетинг так важен именно сейчас?

В связи с непростой сложившейся геополитической обстановкой многие иностранные фирмы и компании уходят с российского рынка. Клиенты остаются в состоянии растерянности и не знают на что теперь переключить свое внимание. Иностранные конкуренты уходят, но соотечественники остаются и не дремлют. Каждый спешит занять освобожденную нишу, активно заявляют о себе, ведь люди не перестали пользоваться услугами или покупать товары, жизнь продолжается. В случае бездействия вас ожидает крах. В данный момент очень важно оставаться в конкурентной борьбе. Но как? Пояснение дает интернет-агентство OPTIMIZER здесь.