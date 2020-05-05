Почему власти не раздают населению деньги "с вертолета", объяснил министр финансов

Правительство России могло бы раздать населению деньги "с вертолета" в том случае, если у страны была бы возможность печатать резервные валюты, но такой возможности нет.

Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке", — объяснил министр. А глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к повторению ситуации 90-х годов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".