«Почему вы так не любите свой народ?» - жителей Петрозаводска расстроили ломаные скамейки, с которых можно упасть

Жители крупного района Петрозаводска поблагодарили власти за ремонт тротуара, но указали на досадные косяки.

Фотографии, на которых были запечатлены скамейки, очень расстроившие жителей Ключевой, появились в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Уважаемая администрация, за отремонтированный тротуар на Репникова, конечно, спасибо!» — написали в популярном городском паблике.

При этом горожане не сдержались и сообщили о своих наблюдениях: «Но как можно было обратно поставить старые, ломаные скамейки? Да еще и со старым асфальтом!»

«Да еще и от тротуара за 10 метров… По собачьим какашкам идти до скамьи, на которую сядешь и упадешь», — уточнили возмущенные жители Петрозавоска.

«Почему же вы так не любите свой народ?» — спросили жители города и уточнили причину своего негодования: «Все, что делается, — все с косяками!»