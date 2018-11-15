Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:59, 15 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Почему вырубили больше гектара чудесного леса на берегу Укшезера?

Загрузка...

Журналист "Вестей Карелии" Светлана Лысенко разбиралась в ситуации, когда лес вырубили для того, чтобы протянуть линию электропередач в дачный кооператив, где уже есть электричество.

В редакцию "Вестей Карелии" в середине октября обратились за помощью дачники из садоводческих товариществ "Каменка" и "Подсолнух" в Прионежском районе. Расположены эти СНТ в семи километрах за гарнизоном "Бесовец", в прибрежной полосе озера Укшезеро, в сторону деревни Намоево.

Петрозаводчанин Владимир Шарапов с тревогой сообщил, что от местечка Сургуба, где расположены дачные кооперативы, до высоковольтной линии местечка Ринда проведена разметка лесной полосы шириной 10 метров, длиной более километра для вырубки леса под линию электропередачи с целью обеспечения электроэнергией трех домовладений. Под вырубку попадает более гектара чудесного леса с вековыми соснами.

- Конечно, электроэнергия необходима для каждого владельца дачного участка, - сказал в беседе с журналистом «Вестей Карелии» представитель инициативной группы садоводов Владимир Шарапов. – Однако данный район и так уже весь опутан ЛЭП. Поэтому решить вопрос о подключении любого нуждающегося в электроэнергии дачника, если таковые имеются, к электросетям, в том числе ПСК, не составляет особого труда без нанесения непоправимого ущерба лесному фонду прибрежной полосы озера Укшезеро. Это можно сделать без вырубки прекрасного леса.

Обо всем этом Владимир Шарапов 16 октября письменно сообщил Карельскому межрайонному природоохранному прокурору Алексею Патарушину, попросив его на время разбирательства "приостановить необоснованную вырубку ПСК лесов первой категории".

По словам Владимира Шарапова, не встретив понимания у природоохранного прокурора, он обратился в нашу редакцию.

Тогда Владимир Васильевич еще не знал самого главного в этой скандальной истории. А именно, что все три названные им домовладения, ради обеспечения которых электроэнергией вырубают гектар чудесного леса, уже многие годы пользуются ею. И лампочки Ильича горят у них исправно.

Продолжение читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 25
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2018 09:33
Без политики
Невидимая угроза, о которой нужно знать
Вы знали, что каждые 15 секунд в мире диагностируется новый человек с заболеванием, передаваемым половым путем?
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»