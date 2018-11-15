Почему вырубили больше гектара чудесного леса на берегу Укшезера?

Журналист "Вестей Карелии" Светлана Лысенко разбиралась в ситуации, когда лес вырубили для того, чтобы протянуть линию электропередач в дачный кооператив, где уже есть электричество.

В редакцию "Вестей Карелии" в середине октября обратились за помощью дачники из садоводческих товариществ "Каменка" и "Подсолнух" в Прионежском районе. Расположены эти СНТ в семи километрах за гарнизоном "Бесовец", в прибрежной полосе озера Укшезеро, в сторону деревни Намоево.

Петрозаводчанин Владимир Шарапов с тревогой сообщил, что от местечка Сургуба, где расположены дачные кооперативы, до высоковольтной линии местечка Ринда проведена разметка лесной полосы шириной 10 метров, длиной более километра для вырубки леса под линию электропередачи с целью обеспечения электроэнергией трех домовладений. Под вырубку попадает более гектара чудесного леса с вековыми соснами.

- Конечно, электроэнергия необходима для каждого владельца дачного участка, - сказал в беседе с журналистом «Вестей Карелии» представитель инициативной группы садоводов Владимир Шарапов. – Однако данный район и так уже весь опутан ЛЭП. Поэтому решить вопрос о подключении любого нуждающегося в электроэнергии дачника, если таковые имеются, к электросетям, в том числе ПСК, не составляет особого труда без нанесения непоправимого ущерба лесному фонду прибрежной полосы озера Укшезеро. Это можно сделать без вырубки прекрасного леса.

Обо всем этом Владимир Шарапов 16 октября письменно сообщил Карельскому межрайонному природоохранному прокурору Алексею Патарушину, попросив его на время разбирательства "приостановить необоснованную вырубку ПСК лесов первой категории".

По словам Владимира Шарапова, не встретив понимания у природоохранного прокурора, он обратился в нашу редакцию.

Тогда Владимир Васильевич еще не знал самого главного в этой скандальной истории. А именно, что все три названные им домовладения, ради обеспечения которых электроэнергией вырубают гектар чудесного леса, уже многие годы пользуются ею. И лампочки Ильича горят у них исправно.

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