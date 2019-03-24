Почему жизнь в России все больше похожа на мультфильм "Чиполлино"?

Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.

Анимационный фильм Бориса Дежкина был по советским меркам идеологически выдержанным – мало кто тогда сомневался, что он является сатирическим изображением мира богатых и бедных, с которым в нашей стране – согласно ее тогдашней официальной доктрине – покончили в 1917 году. Однако сегодня эта лента воспринимается в России почти как провокация, потому что едва ли не все персонажи культового советского мультфильма угадываются в политической и деловой элите страны, как, впрочем, и многие сюжетные линии.

Подробности - в материале Валерия Поташова.