Почему жизнь в России все больше похожа на мультфильм "Чиполлино"?

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Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Анимационный фильм Бориса Дежкина был по советским меркам идеологически выдержанным – мало кто тогда сомневался, что он является сатирическим изображением мира богатых и бедных, с которым в нашей стране – согласно ее тогдашней официальной доктрине – покончили в 1917 году. Однако сегодня эта лента воспринимается в России почти как провокация, потому что едва ли не все персонажи культового советского мультфильма угадываются в политической и деловой элите страны, как, впрочем, и многие сюжетные линии.
Подробности - в материале Валерия Поташова.
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