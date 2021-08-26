Почетные звания получили учителя и работники образования в Петрозаводске

Звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник образования» Республики Карелия присудили шести сотрудникам муниципальных учреждений города, сообщили в администрации Петрозаводска.

За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство и большой вклад в развитие образования республики почетные звания присвоили учителям и работникам муниципальных учреждений Петрозаводска. Соответствующий указ подписал Артур Парфенчиков.

Государственные награды получили шесть сотрудников образовательных организаций города.

Звания «Заслуженный учитель Республики Карелия» было присвоено:

— учителю немецкого языка средней школы № 38 Любови Голубевой;

— учителю русского языка и литературы Ломоносовской гимназии Тамаре Гребенюк;

— учителю начальных классов Университетского лицея Инге Ковалевской.

Звания «Заслуженный работник образования Республики Карелия» удостоились:

— заведующей детского сада № 98 «Сказка» Наталии Ларшиной;

— заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 9 им. И.С Фрадкова Галине Парпеевой;

— директору средней школы № 8 им. Н.Г Варламова Екатерине Реутовой.