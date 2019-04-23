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Новости. Общество
16:31, 23 Апреля 2019
фото: министерство по делам молодежи РК

Почётный караул у Вечного огня в Петрозаводске будут нести семьи

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Детский театральный центр Петрозаводска приглашает горожан к участию в гражданской акции "Чтобы Вечный огонь не погас", сообщили в администрации города.

Почётный караул у военного мемориала 8 мая будут нести семьи, которые хотят отдать дань памяти поколению победителей.

Акция "Чтобы Вечный огонь не погас" уже четвёртый раз проводится в рамках Всероссийской общественной добровольческой инициативы "Бессмертный полк". К участию приглашаются несколько поколений семьи, в которой судьба их ушедшего родственника (или родственников) была связана с историей Великой Отечественной войны: ветеран, труженик тыла, узник, ребенок войны, блокадник.

Семья заступает в Почётный караул к Вечному огню на 7-8 минут, и в этот момент ведущие акции озвучивают информацию об ушедшем ветеране/ участнике Великой Отечественной войны, предоставленную членами семьи в оргкомитет.

После окончания несения вахты представители семьи смогут собственноручно оставить информацию о погибшем (ушедшем) родственнике в Книге Памяти, которая по итогам проведенного мероприятия будет передана на хранение в Национальный архив РК.

Для участия в акции "Чтобы Вечный огонь не погас" до 3 мая (включительно):
- Необходимо подать заявку по адресу: info@dtcentr.ru с обязательным указанием своего контактного электронного адреса и номера телефона для связи с организаторами акции или устно, позвонив по телефону Детского театрального центра 72-08-46 в рабочее время.
- После получения подтверждения регистрации вашей заявки на участие в акции организаторы согласовывают с участниками время несения Почётного гражданского караула (по 7-8 минут каждого часа) и согласие на озвучивание информации о ветеране (ФИО, годы жизни, звание, род войск, награды, ранение и т.п.).

Гражданская акция будет проходить 8 мая у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём" (пл. Ленина, 1). Организатором в Петрозаводске является Детский театральный центр.

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