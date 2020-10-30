Почта изменит режим работы из-за Дня народного единства

График работы отделений Почты России в Карелии изменится 3 и 4 ноября.

По сообщению пресс-службы Почты России, во вторник, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше. В День народного единства, 4 ноября, объявлен выходным для всех отделений. В этот день почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания, а пенсии и пособия 4 ноября будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда с учётом особенностей конкретных регионов.

С 5 ноября отделения начнут работать в обычном режиме.

Напомним, следующая рабочая неделя будет сокращенной.