Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 4
27.10.2020 12:27
Водитель-нарушитель спровоцировал аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 5
27.10.2020 14:57
Минздрав назвал средства профилактики от COVID-19 1
27.10.2020 19:10
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона, чтобы избавиться от рекламы
27.10.2020 19:40
Охлопков рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса 2
27.10.2020 15:10

Следующая рабочая неделя будет сокращенной

Новости. Общество
09:07, 28 Октября 2020
фото: © Marc Garanger / CORBIS
Загрузка...

В связи с празднованием Дня народного единства среда, 4 ноября, будет выходным днем.

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпадает на среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября", - рассказали в ведомстве.

В Роструде отметили, что поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января в 2021 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 4
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 4
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»