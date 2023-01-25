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Почта России сожалеет, что в их команде в Карелии оказался недобросовестный сотрудник

Новости. Общество
14:54, 31 Января 2023
фото: © ИТАР-ТАСС / Донат Сорокин

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Почта России прокомментировала ситуацию с начальницей почтового отделения в районе Карелии, которую подозревают в краже денег.

Как сообщили в пресс-службы Почты России, факт хищения выявила служба безопасности Почты. Сразу после внутренней проверки компания передала в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы взаимодействуем с уполномоченными органами, чтобы
предотвращать и своевременно выявлять такие случаи. Отметим, что на клиентах этот инцидент не отразился», — сообщили в компании.

Ранее Следком Карелии сообщал, что в течение 2021 года начальник отделения почтовой связи систематически присваивала себе деньги из кассы, а также, используя свое служебное положение и доступ к электронным платежам, подозреваемая на рабочем компьютере совершила операции по переводу денежных средств, принадлежащих почтовой организации, на свой банковский счет. Своими противоправными действиями подозреваемая причинила УФПС Республики Карелия АО «Почта России» материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.

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