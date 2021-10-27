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Почта России защитит жителей Петрозаводска от падающей лепнины сеткой

Новости. Общество
16:39, 27 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В Почте России прокомментировали ситуацию с разваливающимся после реставрации зданием главпочтамта в столице Карелии.

Напомним, в редакцию «Столицы на Онего» 26 октября читатель прислал фото, на которых запечатлел в очередной раз огороженное лентами здание главпочтамта Петрозаводска и обрушение лепнины. Историческое здание «Дома связи», отреставрированное осенью 2018 года к 100-летию Карелии, продолжает разваливаться — куски лепнины с момента окончания реставрационных работ регулярно отваливаются, грозя упасть на голову прохожим.

Как прокомментировали в пресс-службе Почты России, здание главпочтамта в Петрозаводске — объект архитектурного наследия города. И Почта России следит за его состоянием.

«Мы сожалеем, что некачественная работа подрядчика по восстановлению фасада здания привела к обрушению лепного декора и приносим жителям Петрозаводска свои извинения за доставленное неудобство. Ситуация находится на контроле у руководства. Сейчас Почта России ведет переговоры с профильным ведомством в администрации Республики Карелия о согласовании внепланового ремонта. Чтобы защитить клиентов и пешеходов, на ближайшее время запланирован монтаж защитной сетки», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-27 19:09:07
От падающей лепнины сетка может и защитит, а вот от расхитителей бюджетных средств нет защиты , однако. Значит так и будет всё дальше падать и разваливаться после очередных помпезных ремонтов на бюджетные средства. Вон ФОК в Медгоре никак достроить не могут, а денег на его бесконечный дострой выделено столько, что можно было космодром построить.
Joker
2021-10-27 18:12:29
А когда будет проведен наружный ремонт здания Почты в г. Суоярви ? Давно требуется !!
топка
2021-10-27 18:34:27
Joker, когда подачку из Москвы выпросите. Сами заработать не можете.
Вася
2021-10-27 19:04:19
топка, Кира,зачем? не оправдывайся, поздно
топка
2021-10-27 16:53:28
Какая лепнина в полудикой стране? Надо иметь совсем другой уровень, чтобы лепнина не отваливалась.
Вася
2021-10-27 19:04:48
топка, У тебя все на лбу написано)))
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