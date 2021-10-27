Почта России защитит жителей Петрозаводска от падающей лепнины сеткой

В Почте России прокомментировали ситуацию с разваливающимся после реставрации зданием главпочтамта в столице Карелии.

Напомним, в редакцию «Столицы на Онего» 26 октября читатель прислал фото, на которых запечатлел в очередной раз огороженное лентами здание главпочтамта Петрозаводска и обрушение лепнины. Историческое здание «Дома связи», отреставрированное осенью 2018 года к 100-летию Карелии, продолжает разваливаться — куски лепнины с момента окончания реставрационных работ регулярно отваливаются, грозя упасть на голову прохожим.

Как прокомментировали в пресс-службе Почты России, здание главпочтамта в Петрозаводске — объект архитектурного наследия города. И Почта России следит за его состоянием.

«Мы сожалеем, что некачественная работа подрядчика по восстановлению фасада здания привела к обрушению лепного декора и приносим жителям Петрозаводска свои извинения за доставленное неудобство. Ситуация находится на контроле у руководства. Сейчас Почта России ведет переговоры с профильным ведомством в администрации Республики Карелия о согласовании внепланового ремонта. Чтобы защитить клиентов и пешеходов, на ближайшее время запланирован монтаж защитной сетки», — говорится в сообщении пресс-службы организации.