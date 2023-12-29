Почтальон годами приносил пенсионеру в России купюры «банка приколов»

Житель Москвы думал, что накопил 2 миллиона рублей, но деньги оказались поддельными.

84-летний житель Москвы годами получал от почтальона пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Почтальон, которому доверял пенсионер, каждый месяц приносил ему купюры «банка приколов». Ничего не подозревающий пожилой мужчина забирал пенсию у сотрудника почты и складывал ее в сейф. Москвич был уверен, что за несколько лет накопил сумму в размере двух миллионов рублей.

В конце декабря он дал пять тысяч соцработнице, попросив ее оплатить коммунальные услуги. Однако через час девушка вернулась и заявила, что вместо настоящей купюры он дал ей фальшивую. Пенсионер решил проверить остальные сбережения и обнаружил, что деньги из его сейфа куплены в «банке приколов».

В настоящее время сотрудника почты разыскивает полиция. Правоохранители также проверяют, были ли среди поддельных купюр настоящие.