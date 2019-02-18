Почти 1200 потребителей подключили к электрическим сетям в Карелии за прошлый год

В Прионежской сетевой компании подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2018 год.

В минувшем году было выполнено 1 198 заявок на технологическое присоединение к энергообъектам АО "Прионежская сетевая компания".

Как рассказали в отделе техприсоединения компании, новые мощности получили 1049 физических лиц и 149 – юридических.

Общая вновь присоединенная мощность составила 16 836 кВт (килоВатт).

"Большая часть потребителей - 966 - являются льготниками: они присоединяют к своим объектам мощности до 15 кВт за 550 рублей", - подчеркнули в отделе технологического присоединения".

Практически все физические лица, присоединившиеся к сетям компании, обеспечили электроэнергией свои новые жилые дома.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.