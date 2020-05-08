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Почти 1,3 тыс. предпринимателей в Карелии, пострадавших от эпидемии, получили выплаты

Новости. Общество
16:50, 08 Мая 2020
фото: pixabay
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Управление труда и занятости Карелии провело выплаты в размере МРОТ 1,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые несут убытки из-за ограничительных мер.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"С 30 апреля 2020 года начались выплаты финансовой помощи индивидуальным предпринимателям, 1271 заявка оплачена на сумму 15,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, компенсации на выплату зарплаты положены ИП, у которых есть наемные работники, и юридическим лицам.

Сколько из них получили выплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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