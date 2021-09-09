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Почти 16 тысяч человек в России выздоровели от коронавируса за последние сутки

Новости. Общество
12:08, 14 Сентября 2021
фото: © REUTERS / Yves Herma

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При этом обнаружен COVID-19 за то же время был у почти 18 тысяч россиян, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 17 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 148 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 176 085 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 418 033.

За прошедшие сутки выздоровели 15 907 человек.

За сутки зарегистрировано 781 смертельный исход. Число летальных случаев, таким образом, увеличилось до 194 249.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 184,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 278 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 сентября остаются 1 128 806 человек.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 145 жителей Карелии, зарегистрировано два летальных исхода. Всего с начала пандемии заболели 63073 человека, умерли 813 пациентов.

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