Почти 20,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 ноября.

За последние сутки в России выявлено 20 498 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.

Всего с начала пандемии выявлено 1 774 334 случая заражения COVID-19.

За сутки умерли 286 человек с коронавирусом, выписаны в связи с выздоровлением 11 492 человека.

За весь период от коронавируса умерло 30537 человек, выписано по выздоровлению 1 324 419 человека.

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.