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Почти 23 тысяч жителей Карелии сделали обе прививки от коронавируса

Новости. Общество
12:36, 22 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Власти Карелии сообщили число граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

32 310 жителей Карелии привились первым компонентом вакцины "Спутник V", 22 860 человек сделали уже вторую прививку. Об этом сообщил в соцсети глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

"Всего в нашу республику поступило 33 592 дозы вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). 14 541 житель республики старше 60 лет также привились. По этому показателю Республика Карелия остаётся лучшей в Северо-Западном Федеральном округе", - написал Охлопков.

Ранее разработчики вакцины рассказали, когда аллергикам лучше прививаться от коронавируса.

 

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