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Новости. Общество
22:00, 10 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Николай Хижняк

Почти 25% российских врачей получали указания навязывать платные услуги

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Четверть опрошенных ОНФ врачей государственных клиник получали от руководства распоряжения предлагать пациентам платные медицинские услуги.

ОНФ опросил 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. Опрос проводили с 26 октября по 5 ноября. На вопрос "Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?" утвердительно ответили 24,5% медиков.

В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в Липецкой области такие директивы получили в 2018 году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%.

На вопрос «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?» утвердительно ответили 19,8% опрошенных. Как пояснили в ОНФ, вопрос касался ситуаций, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и т.д.

В реальности количество врачей, от которых требуют предлагать платные медуслуги, скорее всего, выше, полагает сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. «Это очень распространенное явление, связанное с недостатком финансирования. Причина — необходимость во что бы то ни стало выполнить майские указы президента по зарплате врачей. Кроме зарплат, больницы должны тратить деньги на лекарства и оборудование», — пояснил Коновал.

О том, что врачей, от которых требуют оказывать платные медицинские услуги, больше, чем указано в опросе ОНФ, сказал и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

"Это общий тренд. Никакого прямого запрета на оказание платных услуг нет, хотя бесплатная медицинская помощь гарантируется Конституцией" — подчеркнул он.

По данным Росстата, в 2016 году рынок платных медуслуг (всех, а не только в государственных медучреждениях) составил 572 млрд руб. Информацию по 2017 году Росстат пока не разместил. Объем платной медицинской помощи на душу населения растет год от года: 3248 руб. в 2014 году, 3609 — в 2015-м и 3903 — в 2016-м.

Причины роста объема платной помощи в государственных клиниках — кадровый дефицит и низкие тарифы ОМС, полагают в ОНФ. Они отдельно спросили врачей, являются ли тарифы ОМС достаточными. Утвердительно на этот вопрос ответили 15,6%. Еще 20,7% затруднились с ответом, а оставшиеся 63,7% полагают, что тарифы слишком низкие.

Особенно проблема с тарифами заметна в селах, указал директор фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" Эдуард Гаврилов. "Тарифы сельской медицинской организации в среднем на 20–25% ниже по сравнению с тарифами лечения аналогичных заболеваний в городских медицинских организациях", — рассказал он, пишет РБК.

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