Почти 300 тысяч рублей похитили лже-банкиры у жителей Карелии за сутки

Трое жителей Карелии в первый день мая поверили телефонным мошенникам и лишились денег.

Как сообщили в МВД Карелии, в Медвежьегорске 28-летняя местная жительница получила сообщение о подозрительных операциях по счету. Тот, кто представился работником отдела безопасности банка, запросил данные о счете (реквизиты карты) и коды из смс. Напомним, эти сведения никогда не запрашивают настоящие представители банков, но женщина нарушила это правило. В итоге 79 тысяч рублей были похищены злоумышленниками.

В Лоухском районе такая же история произошла с гражданином 1974 года рождения. После пугающего известия мужчина не обратился в банк по официальной горячей линии, указанной на обороте карты, а под диктовку лже-банкира перевел со своего счета на посторонний мобильный номер 15 тысяч рублей - якобы для сохранности. Заодно ему пообещали, что вскоре приедут представители банка с ноутбуком, и именно им нужно будет передать коды из смс.... Иными словами, подтверждающие пароли он не передавал, но самостоятельно обогатил мошенников, очень грамотно выстроивших беседу.

В Костомукше местная жительница 1961 года рождения также получила звонок якобы из банка. Ей рассказали, что деньги со счета пытаются списать. Женщина подчинилась указаниям звонящей – та потребовала зайти в сервис интернет-банкинга, подтвердить оформление онлайн-кредита на 100 тысяч рублей. Затем ей продиктовали счет, куда якобы для сохранности средств следовало перечислить и эту сумму, и собственные сбережения. В итоге 170 тысяч рублей исчезли.

Во всех случаях пострадавшие обратились в полицию.