Почти 40 млн рублей выделят из бюджета Карелии на борьбу с коронавирусом

В Резервном фонде правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"На борьбу с коронавирусной инфекцией из республиканского бюджета будет направлено 38,5 млн рублей, из них 10 млн рублей утверждены поправками в Закон о бюджете Республики Карелия на 2020 год на сегодняшнем заседании Заксобрания, - написал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков. - 4,5 млн рублей пойдут на приобретение двух транспортировочных боксов, закупку противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты (масок, латексных перчаток, костюмов биологической защиты), расходных материалов для проведения лабораторных тестов на наличие коронавируса, дезинфицирующих средств".

Остальные средства, по словам Охлопкова, "будут направлены на содержание обсервационных помещений, которые подготовлены в Петрозаводске и Кондопожском районе, приобретение пульсоксиметров и пяти аппаратов искусственной вентиляции легких и проведение мероприятий по информированию граждан о мерах профилактики коронавируса".

Глава Минздрава Карелии сообщил, что выделенных средств при базовом сценарии хватит на два месяца. При прогрессирующем сценарии распространения коронавируса эпидемией может быть охвачена значительная часть населения республики, и тогда могут потребоваться более 3 млрд рублей.