Петрозаводчанка сделала 20 переводов мошенникам, а потом засомневалась

Псевдосотрудник банка выманил у доверчивой петрозаводчанки почти 350 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о мошенничестве от 37-летней горожанки.

Женщина сообщила, что ответила на телефонный звонок с незнакомого ей номера. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что к ее карте мошенники пытаются подключить новый телефонный номер. Якобы для предотвращения несанкционированного доступа к счету необходимо указать данные карты. Уточнив всю информацию, псевдосотрудник банка не только получил доступ к счету петрозаводчанки, но и смог оформить онлайн-кредит на ее имя.

После этого телефонный собеседник убедил женщину в необходимости обналичить деньги и через терминал перевести их на безопасный счет. Двадцатью переводами горожанка пополнила чужой счет, который продиктовали ей мошенники.



После совершения последнего перевода, женщина так и не дождалась информации о своём новом резервном счете и обратилась в полицию.