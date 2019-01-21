Почти 50 железнодорожных переездов отремонтируют за год в Карелии

Ремонт переездов проведут в рамках программы обеспечения безопасности движения в границах Петрозаводского региона ОЖД.

На 33 переездах будет произведена асфальтировка автомобильных подъездов, на 16 переездах – уложены новые резинокордовые настилы.

Плановые работы по текущему содержанию также будут проведены на всех объектах (в границах Петрозаводского региона эксплуатируется 193 переезда).

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