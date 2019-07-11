Почти 70 млн рублей направят на ремонт двух мостов в Пудожском районе

В Карелии отремонтируют два моста, находящихся на федеральной трассе.

Отремонтированы будут мосты через реки Пяльма и Тамбица на федеральной трассе Вологда – Медвежьегорск – "Кола". Работы будет выполнять компания "Карелстроймеханизация".

Сооружения на 526 километре и 540 километре трассы должны быть сданы в эксплуатацию не позднее 15 ноября 2020 года. Ремонт мостов обойдется в 69 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".