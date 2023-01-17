Почти 800 человек задержали росгвардейцы в Карелии

В отделе вневедомственной охраны карельского Управления Росгвардии подвели итоги работы за 2022 год.

Оперативное совещание, посвященное итогам работы за 2022 год, состоялось в отделе вневедомственной охраны Росгвардии с участием начальника отдела подполковника полиции Алексея Гроссмана.

За отчётный период сотрудники групп задержания 15 790 раз выезжали по сигналам тревоги и пресекли 684 нарушения. В ходе выездов были задержаны 795 нарушителей.

Более 300 сотрудников вневедомственной охраны обеспечивали безопасность на различных массовых мероприятиях в Карелии.

Начальник отдела вручил личному составу очередные специальные звания. Кроем того, был вручен кубок лучшему филиалу отдела — в 2022 году таковым оказалось Костомукшское отделение вневедомственной охраны.