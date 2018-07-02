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Новости. Общество
18:00, 02 Июля 2018
фото: ria.ru

Почти каждый третий россиянин 18-24 лет хочет уехать из России, показал опрос

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Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании переехать за границу, выросло по сравнению с предыдущими годами и составляет 31%, следует из опроса ВЦИОМ, поступившего в распоряжение РБК.

"Доля молодых людей, заявивших о своем желании покинуть Россию, достигла максимума за пять лет (в 2013 году такой ответ также дали 31% опрошенных). В 2014–2017 годах это число колебалось от 21 до 26%", - отмечает издание.

При этом в целом среди всех возрастных групп число россиян, заявивших о своем желании уехать на постоянное место жительства за границу, составляет всего 10%. Этот показатель довольно стабилен на протяжении последних семи лет и составляет 10–11% (максимума в 16% он достигал в 1991 году). Уезжать из страны в 2018 году не хотят 88% россиян (в 1991 году — 70% опрошенных).

"Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как "бегство из ужасающей российской реальности" было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а может даже и вызов внешнему миру", — считает глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Социологи также выяснили, что у большинства из тех, кто заявил о своем желании уехать, нет никаких конкретных планов.

Так, 44% из тех, кто сообщил о готовности переехать, заявили, что пока не знают, когда это может произойти, а 41% рассказали, что пока ничего для возможной эмиграции не предпринимали. Только 26% желающих уехать на ПМЖ за границу рассказали, что приступили к сбору информации о стране, 22% приступили к изучению иностранного языка, 21% консультируются с переехавшими за границу, а 19% откладывают деньги на эту цель.

Среди стран, куда хотят переехать россияне, лидирует Германия. О своем желании переехать туда заявили 16% россиян. Затем идут США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). Еще 4% заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, но пока не определились, куда.

За последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18% выезжали за границу на отдых или лечение. Навестить родственников и друзей ездили только 4% опрошенных, столько же путешествовали по работе или учебе.

Социологи провели опрос 1,8 тыс. россиян по телефону. Исследование проходило 6 и 7 июня 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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