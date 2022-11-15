Почти половина работающих жителей Петрозаводска ждут повышения или индексацию зарплат

При этом процент работодателей, планирующих пересмотр окладов, в два раза меньше.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос, в ходе которого выясняли, какое число работающих петрозаводчан ждут повышения или индексации зарплат, а также в каком числе компаний готовы оклады в ближайшее время повысить.

В результате опроса выяснилось, что 45% работающих петрозаводчан рассчитывают на повышение заработной платы. При этом работодателей, планирующих повысить зарплаты своим подчиненным, оказалось лишь 28%. В 48% компаний не планируется пересмотр окладов, примерно треть работодателей сообщили, что недавно повышали зарплату.

В целом количество сотрудников, мечтающих о повышении зарплат, растет третий год подряд. Опрос россиян показал, что особенно часто на повышение заработка надеются молодые сотрудники, а также работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.