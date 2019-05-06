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Новости. Общество
22:00, 06 Мая 2019
фото: © AP Photo/Pavel Golovkin

Почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета, свидетельствует опрос

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.

Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, пишет ТАСС.

"Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% - что влияние будет крайне слабым, - говорится в исследовании. - Для 48% это станет серьезным испытанием - с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть".

По данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в России довольно высокая - 84% соотечественников с той или иной периодичностью пользуются интернетом. При этом 69% выходят в интернет ежедневно, 13% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко. Наиболее активную аудиторию составляют молодые люди в возрасте 18-24 (99% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%), москвичи и петербуржцы, а также жители городов-миллионников (по 78%). Ни к каким интернет-ресурсам не обращаются 16% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 апреля 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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