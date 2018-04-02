Почти половина россиян поверила в изменение жизни в РФ после выборов

Значительных изменений в жизни страны в ближайший год после президентских выборов ожидают 45% россиян, опрошенных ВЦИОМ.

Респонденты преклонного возраста (51% среди 60-летних и старше) и селяне (50%) говорят об этом несколько чаще, чем молодежь (39% среди 25-34-летних) и жители столичных городов (37%).

Подавляющее большинство из них (87%) полагают, что перемены будут положительными, лишь 9% ожидают негативных изменений.

Не предвидят существенных перемен в жизни страны 48% россиян. Затруднились ответить 7% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 17, 19 марта среди 2000 респондентов.

Между тем на серьёзные перемены в личной жизни рассчитывают только 27% опрошенных, однако они также ожидают (86%), что изменения будут в лучшую сторону. Большинство респондентов (65%) считает, что жизнь таких людей, как они, значительно не изменится. Затруднились с ответом 8% россиян, пишет "Интерфакс".