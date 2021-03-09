Почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности

В республиканском Минсельхозе прошло совещание с руководителями предприятий аквакультуры.

По состоянию на 24 февраля 2021 года согласование хозяйственной деятельности отсутствует на 99 из 212 рыбоводных участках, предоставленных в Карелии для осуществления индустриальной аквакультуры. Такие данные привел исполняющий обязанности заместителя руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семен Русанов, выступая на совещании с руководителями и специалистами предприятий аквакультуры по вопросам соблюдения норм природоохранного и ветеринарного законодательства, которое состоялось в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства.

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